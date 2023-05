Mednarodni dan muzejev letos na temo perečih družbenih vprašanj

Ljubljana, 18. maja - Muzeji po vsem svetu bodo danes obeležili mednarodni muzejski dan. Praznovanju se bodo tudi letos pridružili slovenski muzeji in galerije, ki bodo ponudili proste vstope in raznovrstne dogodke. Letošnja tema muzejskega dne, ki poteka pod okriljem Mednarodnega muzejskega sveta (Icom), se glasi Muzeji, trajnostni razvoj in dobro počutje.