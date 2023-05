V Srbiji množični protesti kmetov, na cestah tudi blokade s traktorji

Beograd, 17. maja - Več sto kmetov na protestih v Srbiji danes drugi dan blokira ceste v več mestih po državi. Protest bo po njihovih napovedih trajal, dokler vlada ne bo izpolnila vseh zahtev. Med njimi so višje subvencije, višja minimalna odkupna cena mleka in nižja cena dizla. To je že drugi večji protest srbskih kmetov v zadnjem letu.