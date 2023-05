Na ogled dediščine od Turjaka do Kolpe s knjižnico in skupno vstopnico Trojka

Ribnica/Kočevje, 17. maja - Ustanove predstavljanja in ohranjanja kulturne dediščine, ki povezujejo območje od Turjaka do Kolpe, rašiški javni zavod Trubarjevi kraji, Rokodelski center Ribnica in Pokrajinski muzej Kočevje, od danes k ogledu vabijo s skupno knjižico Trojka. Ta je hkrati skupna vstopnica za obisk vseh treh muzejev, so povedali na današnji novinarski konferenci.