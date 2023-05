WHO poziva k varni in etični uporabi umetne inteligence v zdravstvu

Ženeva, 17. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v torek pozvala k previdnosti pri uporabi velikih jezikovnih modelov umetne inteligence. Kot je opozorila, bi lahko njihova uporaba botrovala napakam v zdravstvu in spodkopala zaupanje v umetno inteligenco. Organizacija se zavzema za varno in etično rabo umetne inteligence v zdravstvu.