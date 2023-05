V Gibanju Svoboda pozivajo ministra Hana k pomoči za Ofem

Ljubljana, 16. maja - Poslanke in poslanci ter svetnice in svetniki Gibanja Svoboda iz Maribora pozivajo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport oziroma ministra Matjaža Hana, da v okviru svojih pristojnosti in finančnih zmožnosti zagotovi manjkajoča sredstva za izvedbo julijskega olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) v Mariboru.