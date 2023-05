V ZDA aprila nepričakovana rast industrijske proizvodnje

Washington, 16. maja - Obseg industrijske proizvodnje v ZDA se je aprila predvsem zaradi velike proizvodnje avtomobilov in avtomobilskih delov povečal. Skupni obseg industrijske proizvodnje je bil za 0,5 odstotka večji kot marca, so danes sporočili iz ameriške centralne banke. Analitiki so pričakovali, da bo proizvodnja tako kot v dveh mesecih prej ostala nespremenjena.