S pilotnim monitoringom našli 239 vrst divjih čebel

Ljubljana, 16. maja - Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so ob skorajšnjem svetovnem dnevu čebel predstavili rezultate pilotnega monitoringa divjih čebel. V triletni raziskavi so našli 239 od 575 vrst divjih čebel (čmrljev in čebel samotark), ki so bile kadarkoli odkrite v Sloveniji. Na kmetijskem ministrstvu ob tem opozarjajo na pomen divjih opraševalcev.