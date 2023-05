Varuh človekovih pravic s civilno družbo o pomenu vključujoče informacijske družbe

Ljubljana, 16. maja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je pred svetovnim dnevom telekomunikacij in informacijske družbe danes srečal s predstavniki civilne družbe, ki delujejo na tem področju. Med drugim so govorili o pomenu vključujoče informacijske družbe ter dostopnosti do informacij in storitev. Varuh je ob tem posebej izpostavil pomen digitalne pismenosti.