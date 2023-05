Vodstvo RTVS zavrača očitke o skorajšnji nelikvidnosti zavoda, svet delavcev kritičen

Ljubljana, 17. maja - Vodstvo RTVS zagotavlja, da zavodu ne grozi nelikvidnost. Po njihovih navedbah so imeli dan po izplačilu plač zaposlenim na zavodu, v torek, na računu še vedno tri milijone evrov. Po nekaterih javnih opozorilih naj bi jih sicer dobili s prodajo delnic Eutelsat. Svet delavcev pa je kritičen do poslovanja in je nezadovoljen denimo s kadrovanjem.