Po prepričanju koalicije razrešitev devetih članov programskega sveta RTV edina smiselna poteza za ohranitev javnega servisa

Ljubljana, 15. maja - V koaliciji so prepričani, da so odločitve sodišča o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak zadostna podlaga za razrešitev devetih članov programskega sveta RTV. To je edina smiselna poteza za ohranitev javnega servisa, ocenjujejo.