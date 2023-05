Na avstrijskem vlaku predvajali posnetek Hitlerjevega govora

Dunaj, 15. maja - Potniki na vlaku avstrijskih železnic (ÖBB) so bili neprijetno presenečeni, ko so v nedeljo po zvočniku zaslišali del govora nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja. Preiskava je razkrila, da sta v zvočni sistem treh vlakov, ki so vozili na relaciji med Dunajem in Sankt Pöltnom, vdrla dva posameznika, poročajo tuje tiskovne agencije.