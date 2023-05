Konec tedna pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce

Brežice/Ilirska Bistrica, 15. maja - Policisti so imeli pretekli konec tedna kar nekaj opravka s tujci, ki so čez mejo vozili migrante. Pri tem nedovoljenem početju so ujeli Šveda, Srba, Kitajca ter državljana Romunije in Moldavije. Zasegli so jim vozila in jim odvzeli prostost, s kazenskimi ovadbami bodo pripeljani pred sodnika, so sporočili s policije.