Obilne padavine v Dalmaciji povzročile poplave

Zadar, 15. maja - Hrvaško je v nedeljo zajelo obilno deževje in povzročilo poplave na severu Dalmacije. Mesti Obrovac in Gračac v zadrski županiji sta bili v nedeljo zaradi poplavljanja rek pod vodo, gorski reševalci pa so nekatere prebivalce morali evakuirati s čolni. Razmere so se danes začele umirjati.