Na volitvah v Bremnu zmaga socialdemokratov

Bremen, 14. maja - Na današnjih volitvah v severnonemški zvezni deželi Bremen so pričakovano zmagali socialdemokrati (SPD). Stranka je slavila predvsem zaradi priljubljenega župana Andreasa Bovenschulteja, napovedi televizijskih postaj ARD in ZDF ji pripisujejo med 29,5 in 30 odstotki glasov. Drugouvrščeni CDU naj bi pripadlo med 24,5 in 25,5 odstotka glasov.