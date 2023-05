Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. in 14. 5.)

Ljubljana, 14. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavah ob dnevu Evrope in navedle besede evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča, ki je na osrednji slovesnosti ob dnevu Evrope v Ljubljani poudaril, da Evropa še ni dosegla miru. Poročale so tudi o Pohodu proti zidovom, ki je v soboto potekal po poti iz Slovenije v Italijo.