Na Evroviziji zmagala švedska pevka Loreen s skladbo Tattoo, Joker Out na 21. mestu

Liverpool, 14. maja - Na finalu 67. tekmovanja za pesem Evrovizije v Liverpoolu je nocoj slavila švedska pevka Loreen s pesmijo Tattoo. Pevka maroških korenin je Švedski zmago priborila s 583 glasovi občinstva in žirije. Sledila je Finska s 526 točkami s pevcem po imenu Käärijä s pesmijo Cha Cha Cha. Joker Out so si s 78 točkami zagotovili 21. mesto.