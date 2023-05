Društvo Slojenčki in McDonald's z EKG aparati opremila štiri slovenske porodnišnice

Ljubljana, 12. maja - Ob letošnjem mednarodnem dnevu družin je društvo Slojenčki v akciji s podjetjem Alpe-Panon, McDonald's DL in obiskovalci McDonald's restavracij uspelo zbrati dovolj sredstev, da so z EKG aparati, ki olajšajo nadzor delovanja srca opremili štiri slovenske porodnišnice. Aparate so prejeli v Slovenj Gradcu, Izoli, Trbovljah in UKC Maribor.