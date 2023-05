Kitajski zunanji minister: Kitajska in Evropa se morata upreti miselnosti hladne vojne

Oslo, 12. maja - Kitajska in Evropa se morata skupaj zoperstaviti miselnosti hladne vojne, je danes na Norveškem izjavil kitajski zunanji minister Qin Gang. Prepričan je, da bi bile posledice nove hladne vojne katastrofalne in bi tudi resno škodile odnosom med Kitajsko in Evropo. Prav tako je ponovno pozval k iskanju politične rešitve za konflikt v Ukrajini.