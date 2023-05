Italijana in Ukrajinca zasačili pri prevozu migrantov

Obrežje, 12. maja - Policisti so v četrtek popoldne med nadzorom prometa na območju občine Brežice ustavili avtomobila tujih registrskih oznak, v katerih sta Italijan in Ukrajinec prevažala migrante. Obema so zasegli avtomobila in bosta s kazensko ovadbo prepeljana k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.