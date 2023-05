Ameriška vlada uvaja nova pravila glede izpustov toplogrednih plinov iz termoelektrarn

Washington, 11. maja - Vlada demokratskega predsednika Joeja Bidna je danes objavila nova pravila glede izpustov toplogrednih plinov iz ameriških termoelektrarn na premog in plin. Po mnenju republikancev in demokratskega senatorja iz premogovniške Zahodne Virginije Joeja Manchina so preveč drastična, zato so napovedali ostro nasprotovanje.