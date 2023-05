Za otroke s težavami v odraščanju 22 socialnovarstvenih programov

Ljubljana, 11. maja - Pred petkovim dnevom kulture nenasilja in strpnosti v slovenskih šolah je ministrstvo za delo objavilo, kaj centri za socialno delo (CSD) nudijo otrokom in mladostnikom, ter predstavilo programe v podporo družini, socialnovarstvene programe, krizne centre in programe v podporo družinam. Za otroke s težavami je 22 socialnovarstvenih programov.