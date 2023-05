Ledeni možje bodo sveži, Zofka pa ne tako mokra

Ljubljana, 12. maja - Ledeni možje, ki godujejo od danes do nedelje in po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni sredi maja, ne bodo razočarali. Bolj sveže in deževno vreme, ki nas spremlja že nekaj časa, se bo namreč nadaljevalo. Medtem pa na ponedeljkov god sv. Zofije, ki po ljudski tradiciji prinaša dež, tega ne bo toliko kot ta konec tedna.