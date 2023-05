Na Kitajskem aprila najnižja inflacija v dveh letih

Peking, 11. maja - Na Kitajskem se je letna stopnja inflacije aprila znašala 0,1 odstotka, kar je najnižja rast cen po februarju 2021, je danes objavil kitajski statistični urad. Rast indeksa cen življenjskih potrebščin (CPI) je bila tako manjša od pričakovanj analitikov, ki so jih anketirali pri Bloombergu in ki so pričakovali 0,3-odstotno rast.