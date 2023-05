Lani po svetu rekordnih 71 milijonov notranje razseljenih oseb

Ženeva, 11. maja - V letu 2022 je število notranje razseljenih ljudi po svetu naraslo z dobrih 60 milijonov leta 2021 na rekordnih 71 milijonov, je pokazalo poročilo ženevskega Centra za spremljanje notranjih razselitev (IDMC) in Norveškega odbora za begunce (NRC) o notranje razseljenem prebivalstvu. Med razlogi so navedli vojno v Ukrajini in poplave v Pakistanu.