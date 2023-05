Demokracija o svobodi medijev v Sloveniji (11. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Matevž Tomšič v komentarju Kako ocenjujejo medijsko svobodo piše o svobodi medijev. Organizacija Novinarji brez meja je predstavila indeks svobode medijev, Slovenija pa je glede na lani napredovala za nekaj mest. Avtor piše, da ocena ne odraža dejanskega stanja, saj so avtorji indeksa očitno nenaklonjeni prejšnji in benevolentni do sedanje vlade.