Biden kritiziral republikanski predlog za zmanjšanje proračunske porabe

New York, 11. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo napadel predlog kongresnih republikancev za zmanjšanje proračunske porabe, s katerim pogojujejo povišanje dovoljene meje javnega dolga ZDA, in ga označil za uničujočega za Američane in Ameriko. Pripravljen je na proračunske omejitve, a ne sme priti do tega, da zvezna vlada ne bi mogla plačevati računov.