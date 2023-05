Na vzhodu Ukrajine ubit novinar AFP

Kijev, 10. maja - V obstreljevanju blizu mesta Časiv Jar na vzhodu Ukrajine je bil v torek ubit videokoordinator francoske tiskovne agencija AFP Arman Soldin, so povedali novinarji AFP, ki so bili priča napadu. Tiskovna agencija je smrt Soldina označila za grozen opomin na tveganja in nevarnosti, s katerimi se vsak dan soočajo novinarji v Ukrajini.