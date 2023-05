Italijanski organi razbili mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje

Rim, 10. maja - Italijanska policija je danes sporočila, da je aretirala 29 ljudi, obtoženih pripadnosti tihotapski združbi, ki je prevažala migrante čez Sredozemlje iz Turčije in Grčije ter jim pomagala priti preko Italije v severno Evropo. Italijanski organi so v okviru preiskave sodelovali tudi z Interpolom in Europolom ter drugimi evropskimi državami.