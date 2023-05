Strateški svet za prehrano danes znova o prehrani v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Ljubljana, 10. maja - Strateški svet za prehrano je danes razpravljal o prehrani otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Skupni cilj so po besedah članov sveta boljše prehranjevalne navade in prehranjevalni status otrok. Računajo, da bodo konsenz glede smernic prehranjevanja dosegli v kratkem, da bi te v veljavo stopile že z naslednjim šolskim letom.