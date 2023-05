Konec tedna v Ljubljani že deveti DragonHack

Ljubljana, 12. maja - Kreativni misleci, inženirji in razvijalci se bodo konec tedna pomerili na že devetem DragonHacku - največjem univerzitetnem hackathonu v Sloveniji. Na dogodku, ki bo potekal na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko, bodo tekmovali v reševanju različnih izzivov iz resničnega življenja z uporabo programske in strojne opreme.