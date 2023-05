Komisija DZ ob obstrukciji SDS o sodbah glede imenovanja Graha Whatmouga in razrešitve Gorščakove

Ljubljana, 10. maja - Mandatno-volilna komisija DZ se je seznanila s sodbama višjega delovnega in socialnega sodišča o nezakonitosti sklepa programskega sveta RTVS o imenovanju generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in njegovi nezakoniti razrešitvi direktorice TVS Natalije Gorščak. V SDS menijo, da za seznanitev ni poslovniške podlage, zato so sejo obstruirali.