Evropski parlament prižgal zeleno luč pristopu EU k istanbulski konvenciji

Strasbourg, 10. maja - Evropski poslanci so danes podprli pristop Evropske unije k istanbulski konvenciji, katere cilj je preprečevanje nasilja nad ženskami in boj proti njemu. Ob tem so šest članic EU, ki te mednarodne pogodbe doslej še niso ratificirale, pozvali, naj to nemudoma storijo.