Zaposleni v podjetju Moda Mi&Lan prejeli aprilske plače in preostanek regresa

Gornji Petrovci, 10. maja - Zaposleni v podjetju Moda Mi&Lan v Gornjih Petrovcih so v torek prejeli preostanek regresa za leto 2022, potem ko so v petek prejeli plačo za marec. S tem je direktor Milan Mörec poravnal vse dosedanje obveznosti do delavcev. Za danes popoldne je sklican zbor delavcev, članov sindikata.