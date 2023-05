Pristojni s kratkoročnimi ukrepi proti zastojem na primorski avtocesti

Ljubljana, 10. maja - Ministra za notranje zadeve in infrastrukturo Boštjan Poklukar in Alenka Bratušek sta napovedala oblikovanje kratkoročnih ukrepov, da poleti na primorski avtocesti ne bi prihajalo do nepretočnosti, kakršna se je dogajala v času prvomajskih praznikov. Ustanovili so delovno skupino, ki bi se lahko po napovedih ministrice sestala že prihodnji teden.