Na Hrvaškem bela stavka sodnikov

Zagreb, 9. maja - Sodniki na hrvaških sodiščih so v ponedeljek začeli t. i. belo stavko, ki bo trajala dva tedna. Zanjo so se odločili zaradi pomanjkanja dialoga z vlado o povečanju plač, so sporočili iz združenja hrvaških sodnikov. V združenju pričakujejo, da bosta v stavki sodelovali dve tretjini prvostopenjskih sodnikov.