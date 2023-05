V Pakistanu protesti po aretaciji bivšega premierja Kana

Lahore, 9. maja - Po vsem Pakistanu so izbruhnili protesti, potem ko so danes pred vrhovnim sodiščem v prestolnici Islamabad aretirali bivšega pakistanskega premierja Imrana Kana. Na sodišču se je udeležil obravnave na sojenju zaradi ene od več deset obtožb zaradi korupcije, ki so jih vložili proti njemu od lanske odstavitve. Obtožbe zavrača kot politične.