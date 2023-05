Pulitzerjeve nagrade za ameriške medije v znamenju poročanja o Ukrajini

New York, 9. maja - V ZDA so v ponedeljek naznanili letošnje Pulitzerjeve nagrade, ki so bile v veliki meri povezane s poročanjem o vojni v Ukrajini. Ameriška tiskovna agencija AP je nagrado za javno službo dobila za poročanje iz obleganega ukrajinskega Mariupolja, New York Times med drugim pa pokrivanje ruskega pokola v Buči.