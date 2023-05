Na razpis za večjo letalsko povezljivost dve prijavi

Ljubljana, 8. maja - Na razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije sta se v prvem roku, ki je potekel prejšnji teden, prijavila luksemburški letalski prevoznik Luxair in črnogorski To Montenegro. Kot so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo, bo končna odločitev o upravičenosti do pomoči znana po strokovnem pregledu formalno popolnih vlog.