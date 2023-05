Nemški pianist Igor Levit poleti v sferičnem avditoriju v New Yorku

New York, 9. maja - Nemški zvezdniški pianist Igor Levit bo poleti nastopil v začasnem sferičnem avditoriju v New Yorku. Sferični avditorij, poimenovan Sonična sfera (Sonic Sphere), s premerom približno 20 metrov in v katerem bo prostora za 250 ljudi, bo med 9. junijem in 7. julijem visel s stropa kulturnega centra The Shed.