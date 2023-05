Nedeljsko neurje povzročilo težave predvsem na vzhodu države

Ljubljana, 8. maja - V nedeljo popoldan je širše območje Celja, Maribora, Murske Sobote, Ptuja in Trbovelj zajelo obilno deževje. Po podatkih regijskih centrov za obveščanje so zabeležili 43 dogodkov v 18 občinah. Gasilci so morali prečrpavati meteorno vodo iz stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov ter plezalnega centra, zalivalo je tudi pokopališče in igrišče.