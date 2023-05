Sobotno neurje povzročilo preglavice na območju Trbovelj, Maribora in Celja

Trbovlje/Maribor/Celje, 7. maja - Obilne padavine so v soboto popoldan in proti večeru povzročile obilo preglavic na območjih Regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor in Trbovlje oz. v občinah Celje, Dobrna, Prebold, Vransko Štore, Tabor, Maribor, Šentilj, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Med drugim se je sprožilo šest zemeljskih plazov in podrlo nekaj dreves.