Avstrijski policisti na mejnem prehodu Jezersko odkrili 5,5 kilograma konoplje

Železna Kapla, 7. maja - Avstrijski policisti so ponoči pri nadzoru meje s Slovenijo na mejnem prehodu Jezersko odkrili 5,5 kilograma kanabisa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Okoli 2.30 zjutraj so na mejnem prehodu ustavili vozilo, pri tem je voznik izstopil in pobegnil v Slovenijo, policisti pa so nato v avtu našli drogo.