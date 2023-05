Objavljeni trije razpisi za sofinanciranje čebelarjenja v 2023

Ljubljana, 5. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo tri javne razpise za čebelarje, in sicer za sofinanciranje nakupa opreme za čebelarjenje, satnic in sadik medovitih rastlin v letu 2023. Na voljo je skupaj nekaj več kot 526.000 evrov nepovratnih sredstev, elektronske prijave bodo odprte od 29. maja.