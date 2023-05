Prvi rezultati lokalnih volitev na Otoku kažejo na poraz vladajočih konservativcev

London, 5. maja - Na Otoku so v četrtek v Angliji potekale lokalne volitve, na katerih so po doslej znanih podatkih laburisti in liberalni demokrati pridobili sedeže v številnih lokalnih svetih na račun vladajočih konservativcev. Britanski premier Rishi Sunak je že priznal, da njegovi stranki ne kaže najbolje, a se vseeno zavzel, da bo nadaljeval s svojim programom.