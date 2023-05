V Italiji preiskava suma zlorabe evropskih kmetijskih sredstev

Palermo, 5. maja - Urad Evropskega javnega tožilstva (EPPO) v italijanskem Palermu je danes zasegel za več kot 700.000 evrov sredstev sedmih osumljencev in njihovih podjetij, ki so osumljeni goljufije na račun državnih in evropskih kmetijskih subvencij. Te so prejeli za razvoj organskega kmetovanja, a naj bi jih zlorabili, so sporočili iz urada.