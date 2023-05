Gruzijec v avtomobilu prevažal osem migrantov

Čatež ob Savi, 5. maja - Policisti so v četrtek popoldne na območju Čateža ob Savi ustavili osebni avtomobil slovaških registrskih oznak, ki ga je vozil Gruzijec. Ugotovili so, da v avtu prevaža osem Turkov, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.