V nekaterih strankah že stekle predpriprave na evropske volitve čez leto dni

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 7. maja - Po lanskem supervolilnem letu se bodo stranke čez dobro leto znova pomerile, in sicer za mesta na evropskem političnem parketu. Nekatere stranke so tako že sprožile postopke evidentiranja kandidatov, o morebitnih imenih in favoritih za nosilce list so še skrivnostne. O vnovični kandidaturi sicer razmišlja večina aktualnih evropskih poslancev.