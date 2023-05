Poročilo o razvoju 2023: Ključni nadaljnji ukrepi za hitrejšo gospodarsko preobrazbo

Ljubljana, 4. maja - Visoka gospodarska rast po pandemiji covida-19 se je lani z energetsko krizo in povečano negotovostjo v mednarodnem okolju umirila, zvišala pa se je inflacija, v Poročilu o razvoju 2023 navaja Umar. Po navedbah urada so ključni nadaljnji ukrepi za hitrejšo preobrazbo v pametno in zeleno gospodarstvo.