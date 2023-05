Recep Tayyip Erdogan: Dolgoletni turški voditelj na preizkušnji

pripravil Luka Krek

Istanbul, 10. maja - Recep Tayyip Erdogan kot močna politična figura že 20 let kroji usodo Turčije, pred prihajajočimi volitvami 14. maja pa je njegov položaj omajan kot še nikoli doslej. Trdno vladavino Erdogana in njegove konservativne islamistične stranke AKP trenutno ogrožajo predvsem težave v gospodarstvu in posledice februarskih potresov.