Kemal Kilicdaroglu: "Turški Gandhi" pripravljen izzvati Erdogana

pripravil Luka Krek

Istanbul, 10. maja - Kemal Kilicdaroglu, ki že 13 let vodi glavno turško opozicijsko stranko CHP, bo na volitvah 14. maja nastopil kot glavni tekmec predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Kilicdarogluja, ki je znan kot umirjen in pošten politik, podpira raznoliko zavezništvo šestih opozicijskih strank. Med drugim se zavzema za boj proti korupciji in obnovo demokracije.